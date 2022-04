0 Facebook Si avvicinano in scooter e sparano, 15enne colpito a Napoli: l’agguato davanti al papà 15enne ferito in un agguato a Napoli. I fatti accaduti in zona porto. Il giovane è stato successivamente trasportato e curato in ospedale Cronaca 1 Aprile 2022 08:38 Di redazione 1'

Era seduto sul sedile passeggere nell’automobile insieme al papà che invece era alla guida della vettura. Quest’ultima era ferma. Il giovane aveva il finestrino aperto. All’improvviso gli spari e il sangue. Così è stato ferito in 15enne a Napoli.

15enne ferito in un agguato a Napoli

Siamo in zona porto, precisamente in via San Nicola alla Dogana. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la vittima è stata colpita dai proiettili esplosi da sconosciuti sopraggiunti in scooter. I fatti sono accaduti nella notte tra mercoledì e giovedì.

Le cure

Immediatamente è scattato il soccorso in ospedale, presso il pronto soccorso dei Pellegrini. I medici hanno rilevato ferite d’arma da fuoco non gravi. Il 15enne è stato praticamente gambizzato. Sulla vicenda indagano la polizia.