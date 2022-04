0 Facebook “Cosa faccio qui, non ricordo niente”, poi gli spari per sbaglio: gli incidenti sul set di Bruce Willis a causa della malattia La malattia di Bruce Willis. L'annuncio delle due moglie e delle figlie: la star di Hollywood soffre di afasia. Gli incidenti sul set Spettacolo 1 Aprile 2022 09:03 Di redazione 2'

La carriera di Bruce Willis sconvolta da un disturbo che comporta la perdita della capacità di produrre il linguaggio, l’afasia, e per questo è costretto a dire addio al cinema. L’annuncio della malattia dell’attore, 67 anni, è arrivato su social media con una dichiarazione da parte della famiglia.

La malattia di Bruce Willis

“Questo è un momento difficile per la nostra famiglia e apprezziamo davvero il vostro persistente affetto, compassione e sostegno. Agli straordinari fan di Bruce, vogliamo condividere che il nostro amato Bruce ha avuto dei problemi di salute e di recente gli è stata diagnosticata una afasia, che ha compromesso le sue abilità cognitive e per questo metterà da parte la sua carriera che significa tanto per lui“.

L’annuncio della famiglia

La dichiarazione su social media è firmata dalla moglie Emma Heming, dall’ex moglie, Demi Moore e dai cinque figli, Rumer, 33 anni, Scout, 30 anni, Tallulah, 28 anni, Mabel, 9 anni e Evelyn, 7 anni. L’attore ha alcuni progetti in post produzione come ‘Vendetta‘, ‘Fortress: Sniper’s Eye‘ e ‘White Elephant‘. Non è chiaro a questo punto quale sarà il destino di ‘Fortress 3‘, attualmente in pre-produzione.

Gli incidenti sul set

Prima che gli fosse stata diagnosticata l’afasia, Bruce Willis fu coinvolto in alcuni incidenti su set. Lo scrive il New York Post secondo cui l’attore, 67 anni, avrebbe sparato usando per errore una pistola carica con proiettili veri invece che a salve. Inoltre lo scorso anno aveva manifestato segni di confusione chiedendosi cosa stesse facendo sul set. La star di Pulp Fiction avrebbe anche fatto fatica a ricordare le parole durante le riprese e la produzione suggeriva con un apparecchio chiamato ‘earwig‘, simile ad un auricolare.