Belen e Stefano, coccole di lusso: un weekend da favola, un altro bambino e la felicità!

Non vivono insieme, ma lo sono praticamente sempre. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati pizzicati ancora dal settimanale “Chi” in un lussuoso resort del Bresciano lo scorso weekend.

Lontano dal lavoro e dallo stesso, lasciati bambini a casa (Luna Marì con il papà Antonino Spinalbese), corrono a rifugiarsi e a farsi le coccole in un posto speciale. SI sono un po’ di relax in una spa. Vino, passione, complicità

Il conduttore napoletano, a Domenica In da Mara Venier, non ha escluso la possibilità di avere un altro figlio. “La nostra storia non ha detto tutto – aveva dichiarato a Chi la Rodriguez riferendosi a De Martino – Perché la mia vita non ha detto tutto: è come un film, avrà detto tutto quando non ci sarò più”. E sono proprio del settimanale diretto da Alfonso Signorini le foto pubblicate in questi giorni del weekend dei due ex coniugi!