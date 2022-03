0 Facebook Anna Tatangelo e Livio Cori, la coppia fa l’annuncio ufficiale: “Adesso so che siamo noi” Spettacolo 30 Marzo 2022 12:09 Di redazione 1'

Non ci sono più dubbi ormai, Anna Tatangelo e Livio Cori sono una coppia ufficiale. I due hanno deciso di pubblicare delle foto insieme che non lasciano proprio spazio all’immaginazione. Una foto insieme abbracciati, a Napoli, a Marechiaro. Così i due fidanzati si rivelano a tutti.

“Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso siamo” ha scritto la Tatangelo sotto la foto con Livio Cori. Un messaggio d’amore che non poteva non passare inosservato. Il consolidamento di un amore che ha attraversa un anno, una conoscenza con figli e famiglie reciproche e forse l’approdo a un nuovo step.

Con la parola “noi” Anna Tatangelo chi sa se si stesse riferendo solo all’amore nei confronti del nuovo compagno oppure a qualcosa di nuovo. Magari i due hanno deciso di mettere su famiglia e dare un fratellino o una sorellina al piccolo Andrea, nato dalla precedente relazione della cantante laziale con Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo e Livio Cori