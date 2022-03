0 Facebook Trovato corpo di un uomo carbonizzato a Lettere: non si conosce l’identità Cronaca 31 Marzo 2022 07:49 Di redazione 1'

Scoperta macabra dei Carabinieri lo scorso mercoledì sera. All’interno di un terreno agricolo è stato rinvenuto il corpo di uomo carbonizzato.

Sono intervenuti i militari della Compagnia di Castellammare di Stabia in Via San Paolo, nel comune di Lettere, in provincia di Napoli. Il cadavere non è stato ancora identificato.

La salma è stata trasportata presso l’obitorio comunale di Castellammare dove verranno effettuati gli accertamenti medico legali. I carabinieri indagano per capire cosa sia accaduto e soprattutto risalire all‘identità della vittima.