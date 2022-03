0 Facebook Anna Tatangelo e Livio Cori, la ‘minaccia’ e la gelosia: “Mi chiamano sempre” lei tuona: “Fai il bravo” Spettacolo 23 Marzo 2022 18:07 Di redazione 2'

Anna Tatangelo e Livio Cori sono da poco tempo una coppia a tutti gli effetti, ma la loro relazione ha appassionato molti i fan che li seguono sui rispettivi profili social. A nessuno è sfuggito infatti l’ultimo battibecco tra i due.

Gelosia e desiderio muovono gli animi dei due 30enni che stanno vivendo una relazione a distanza. Lei a Roma insieme al figlio Andrea, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio, e lui a Napoli .I due andranno mai a viver e insieme nella stessa città? Mn lo sappiamo, m ala gelosia a distanza è più che giustificata.

Anna Tatangelo e Livio Cori, la ‘minaccia’ e la gelosia

E così nell’ultimo post pubblicato dal rapper napoletano avviene la lite. Una foto che ha come sfondo Napoli e Cori seduto sugli scogli che scrive: “Sirene chiamano, non le richiamo. Partenope è l’unica che tengo per mano”. Subito arriva il commento della fidanzata che risponde sui social proprio per far leggere a tutte le fan di Livio: “Esatto…fai il bravo”.