Napoli, forte scossa di terremoto percepita fino a Pozzuoli: "Ha tremato tutto" Scossa di terremoto a Napoli. Scatenati gli utenti con i commenti sulle chat e i gruppi locali Facebook. La rilevazione dell'Osservatorio vesuviano Cronaca 29 Marzo 2022

Ancora una scossa di terremoto a Napoli. Ancora una volta avvertita dal capoluogo partenopeo fino a Pozzuoli. L’area interessata è sempre la stessa: quella che da Fuorigrotta, passa per Agnano, Bagnoli, Pianura fino all’area flegrea.

La magnitudo dell’evento sismico rilevata è stata di un valore pari a 3.6. Quello che appare certo è la sua derivazione dal classico fenomeno del bradisismo che caratterizza l’intera zona. Per come è stata percepita la scossa potrebbe non essere avvenuta a grande profondità.

Intanto sui social e sulle chat i cittadini si sono scatenati. Tantissimi i commenti, qualcuno ha avuto paura, qualcun altro è persino sceso in strada. “È stata molto forte“, “Io ho sentito un boato e poi ha tremato tutto“, sono stati alcuni dei commenti pubblicati.

Un terremoto di magnitudo Md 3.6 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il

29-03-2022 17:45:32 (UTC) 1 ore, 22 minuti fa

29-03-2022 19:45:32 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.831, 14.156 ad una profondità di 3 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

Il tweet