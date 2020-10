0 Facebook Monza, fa sesso con l’alunna di 16 anni: professore a processo Cronaca 1 Ottobre 2020 15:29 Di redazione 2'

Sesso con l’alunna di 16 anni, un professore di lettere di 60 anni, è finito a processo. Il docente e’ stato licenziato in seguito ad un provvedimento disciplinare, contro il quale non si e’ appellato. Nei suoi confronti non e’ stata chiesta alcuna misura cautelare ma e’ stata fissata al 17 dicembre prossimo, in Tribunale a Monza, la prima udienza del processo in cui e’ accusato di ‘atti sessuali con minori con l’abuso dei poteri derivanti dalla sua posizione’.

L’uomo, dice il suo avvocato Simone Vismara, e’ “particolarmente provato dal momento che sta vivendo, nega categoricamente di aver avuto rapporti sessuali completi con la ragazza”. L’accusa, inizialmente per violenza sessuale, e’ stata derubricata perché “essendo infra sedicenne e consenziente il reato non sussisterebbe – prosegue il legale – se non nel caso in cui, abusando della sua posizione, il professore avesse indotto la minore ad atti sessuali”.

La ragazza ha prima ammesso poi negato

La giovane, aggiunge, “inizialmente ha confermato l’esistenza di una relazione d’amore con il mio assistito, per poi cambiare improvvisamente versione”. “Per quanto questa vicenda possa destare curiosità morbose, pareri e giudizi – conclude il legale -, bisogna valutare quale sia la realtà, per questa ragione abbiamo scelto il dibattimento”. Non e’ escluso che la consorte del professore, ha aggiunto l’avvocato, “possa venire a testimoniare” circa la relazione tra il marito e la studentessa.