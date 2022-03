0 Facebook La Tavassi ancora assente all’Isola dei Famosi: la spiegazione del fidanzato Spettacolo 29 Marzo 2022 13:14 Di redazione 2'

Ieri sera, 29 marzo, è andato in onda il terzo appuntamento con ‘L’Isola dei Famosi‘. Desta scalpore il mancato arrivo in Honduras di Edoardo e Guendalina Tavassi. Da registrare la grande delusione dei fan per l’ennesima assenza dei due. A spiegare cosa impedisca al tandem Tavassi di sbarcare sull’isola è Federico Perna, fidanzato della nota influencer.

Il mancato ingresso di Guendalina e Edoardo Tavassi, il precedente

Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo sono tra le coppie più attese di questa edizione de ‘L’Isola dei Famosi‘. I due sarebbero dovuti volare in Honduras già giovedì 24 marzo, ma da prassi bisognava completare prima la quarantena obbligatoria. A spiegarlo fu Federico Perna, fidanzato della nota influencer, con un messaggio sui social annunciando che la coppia sarebbe entrata in gioco nella seconda puntata, ma dei due nessuna traccia.

Nessuna traccia di Guendalina e del fratello, la spiegazione del fidanzato della Tavassi

Lunedì sera è andata in onda regolarmente l’appuntamento con il reality, ma di Guendalina e il fratello non si è vista nemmeno l’ombra. Sono tante le voci riguardo la loro assenza: da registrare l’enorme dispiacere tra i fan per gli appuntamenti disattesi. A mettere un freno alle tante indiscrezioni ci ha pensato Federico Perna. Il fidanzato della Tavassi, attraverso delle Instagram Stories, ha stoppato immediatamente i rumors che volevano Guendalina e il fratello positivi al Covid: “I due stanno bene. Non si tratta di Covid. I motivi del loro mancato ingresso non li conosco – afferma il compagno dell’ex gieffina – La produzione decide come e quando farli entrare. Se si fosse trattato di Coronavirus ve l’avrei detto: non ascoltate persone inutili che dicono solo bugie. Restate sintonizzati perchè a breve Guendalina ed Edoardo sbarcheranno sull’Isola” – Ha concluso Federico Perna.

S’infittisce sempre più il mistero sullo sbarco della coppia Tavassi In Honduras che sia tutta una mossa mediatica studiata della produzione di Mediaset per aumentare l’hype dei fan? Ai posteri l’ardua sentenza.