0 Facebook Napoli, Vanessa Cella perde la vita dopo tre interventi estetici: la denuncia dei familiari Vanessa Cella morta dopo tre interventi estetici. La tragedia è avvenuta sabato. L'operazione a Torre del Greco e il decesso all'Ospedale del Mare Cronaca 28 Marzo 2022 10:04 Di redazione 2'

È stata operata presso una clinica di Torre del Greco, località vesuviana in provincia di Napoli. Sembrava fosse andato tutto ok e invece al ritorno in camere, Vanessa Cella non si è più svegliata dall’anestesia: la donna, 37 anni, ha avuto un collasso.

Vanessa Cella morta dopo tre interventi estetici

La vittima è stata a quel punto trasportata d’urgenza dalla clinica Santa Maria la Bruna, presso il pronto soccorso dell’Ospedale del Mare. Ma Vanessa all’arrivo nel nosocomio napoletano era già deceduta a causa di un arresto cardiaco. La famiglia ha sporto denuncia lamentando anche un presunto ritardo da parte del 118. Come riportato da Il Mattino, la procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.

Le reazioni dei familiari

“Un medico del pronto soccorso è subito uscito per dirci che Vanessa era giunta già morta. Vanessa non soffriva di nessuna patologia. Non riusciamo a spiegarci quanto accaduto. Vogliamo sapere perché nostra sorella è morta e confidiamo nella giustizia, affinché chiarisca fino in fondo se ci siano state responsabilità da parte di qualcuno“, hanno raccontato a Il Mattino i fratelli e la sorella di Vanessa, assistiti dall’avvocato Enrico Ricciuto.