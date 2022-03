0 Facebook Dubai-Italia, estradato il narcos della camorra Raffaele Imperiale Estradato Raffaele Imperiale. Lo scorso 25 marzo il volo da Dubai a Roma. La notifica dell'ordinanza cautelare in carcere e l'interrogatorio Cronaca 27 Marzo 2022 11:50 Di redazione 2'

In data 25 marzo 2022, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha comunicato a questo Ufficio l’avvenuto trasferimento da Dubai (E.A.U.) in Italia, effettuato con volo di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Sig. Raffaele Imperiale.

Estradato Raffaele Imperiale

Pertanto, nella stessa data, in Roma, ufficiali di polizia giudiziaria della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del G.I.C.O. della G.d.F. di Napoli, intervenuti con la collaborazione del S.C.O. e del S.C.I.C.O., hanno provveduto a notificare al predetto Sig. Imperiale l’ordine di esecuzione della pena detentiva al medesimo comminata per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990.

L’ordinanza

Per lui anche un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa, sulla base di successive indagini di questo Ufficio in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis c.p. (per condotte contestate come poste in essere sino al 2021), dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, il quale, in data 26 marzo 2022, ha quindi proceduto al relativo, rituale interrogatorio di garanzia.