La comunità di Ischia si è risvegliata con una brutta notizia, un uomo si sarebbe tolto la vita nella sua abitazione in località Cuotto, a Forio. Pasquale E. è stato trovato senza vita in casa, inutile l’arrivo dei soccorsi, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Uomo si toglie la vita a Forio

La notizia è stata riportata da Il Dispari Quotidiano, secondo le prime ricostruzioni l’uomo non avrebbe retto alla scomparsa della moglie e avrebbe così scelto di togliersi la vita. Un’intera famiglia distrutta.

Donna trovata morta a Casamicciola

Sempre a Ischia, nella località Casamicciola, è stata trovata una donna senza vita nella sua abitazione. Dai rilievi sarebbero state rinvenute anche tracce di sangue, motivo per cui le forze dell’ordine non escluderebbero alcuna ipotesi.