Incidente a Benevento, ragazza di 22 anni muore sul colpo: gravi le due amiche che erano con lei

Il fuoristrada su cui viaggiava si ribalta e una ragazza di 22 anni muore nell’impatto. Tre persone che viaggiavano con lei sono rimaste ferite, due in modo grave. E’ accaduto nel tardo pomeriggio in via Paolo VI, nei pressi di contrada San Vito a Benevento.

Incidente mortale a Benevento

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme e a prestare i primi soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco e una pattuglia della squadra volante della Questura di Benevento.

E’ stato richiesto l’intervento di due ambulanze del 118 perche’ le condizioni di due giovani a bordo del fuoristrada sono apparse subito gravi. Entrambi si trovano ora all’ospedale Rummo in codice rosso. Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente.