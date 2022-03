0 Facebook “Ricordati che devi morire”, Gaffe di Paolo Bonolis con un concorrente ucraino: le scuse del conduttore Il presentatore ha chiesto ad un ragazzo di origini ucraine come si dicesse nella sua lingua: "Ricordati che devi morire" Spettacolo 24 Marzo 2022 15:55 Di Carmine Ubertone 2'

Il noto programma ‘Avanti un Altro‘ è finito nell’occhio del ciclone per una battuta di Paolo Bonolis riguardo la guerra in Ucraina. Il presentatore, nel corso della trasmissione, ha chiesto ad un ragazzo di origini ucraine come si dicesse nella sua lingua: “Ricordati che devi morire“, uno dei tanti tormentoni del programma. Non si sono fatte attendere le tante polemiche sui social.

Le scuse su Instagram di Paolo Bonolis

Gaffe clamorosa di Bonolis? No, la puntata in realtà è stata registrata circa due anni e mezzo fa, prima della pandemia e non era mai andata in onda. Lo stesso volto noto di Mediaset – attraverso un messaggio nelle Instagram Stories – ha voluto fare chiarezza sulla vicenda: “Ho visto che è stata lasciata nella puntata una cosa che doveva essere tagliata da chi deve occuparsi di sistemare questi episodi“. Bonolis ha poi aggiunto: “E’ ovvio che è una cosa fuori luogo, visto il periodo che stiamo vivendo. Chiedo scusa io, però non c’entro niente”.

Il comunicato di Mediaset

Anche Mediaset, attraverso un comunicato, si è voluta scusare con il pubblico per il brutto scivolone sulla frase fuori luogo detta al concorrente ucraino: “A causa della messa in onda di un puntata registrata più di due anni fa di ‘Avanti un Altro’ è stata trasmessa una frase rivolta a un concorrente ucraino che voleva essere scherzosa ma ascoltata, in queste ore – spiega l’azienda nella nota – è apparsa imbarazzante e fuori luogo. Mediaset si scusa. Abbiamo sbagliato e ne siamo mortificati. Errori del genere non devono accadere” – ha concluso l’emittente televisiva.