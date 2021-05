0 Facebook Neonata di 17 giorni muore nella culla, genitori disperati: “Ora sei una stella nel cielo” Cronaca 2 Maggio 2021 21:16 Di redazione 1'

“Non piangete, mamma e papà, le lacrime vi impedirebbero di vedere le stelle. Ora sono in Cielo e brillerò per voi”. Questa è la frase che i genitori hanno voluto sull’epigrafe per la loro piccola Emma. La bimba è venuta a mancare 17 giorni dopo la nascita.

Neonata di 17 giorni muore nella culla, genitori disperati: “Ora sei una stella nel cielo”

La tragedia è avvenuta a Lovadina di Spresiano, nel Trevigiano. Papà Francesco, 28 anni, e mamma Alice, 26, quando si sono alzati dopo una notte tranquilla e felice, hanno capito che c’era qualcosa che non andava. Subito sono stati chiamati i soccorsi che sono immediatamente arrivati sul posto. Purtroppo tutto è stato inutile e la piccola Emma è morta.