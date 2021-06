0 Facebook Lutto a Giugliano, addio a Ciccio storico ristoratore: “Il tuo sorriso ci mancherà” Cronaca 16 Giugno 2021 14:00 Di redazione 1'

Lacrime a Giugliano per la morte di Francesco Russo, storico ristoratore amato e apprezzato da tutti. L’uomo, conosciuto come Ciccio, lottava da anni contro il male del secolo che purtroppo non gli ha lasciato scampo, gettando amici e parenti nello sconforto.

Russo era molto conosciuto nel Napoletano perché proprietario del Ristorante della Pace, locale di punta fin dagli anni ’80 per celebrare banchetti e cerimonie. Uomo genuino e grande appassionato di cucina, Francesco è ricordato soprattutto per la sua gentilezza. Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla famiglia.

I funerali di Francesco si terranno giovedì 17 giugno presso il Convento dei Monaci, a Giugliano.