Quali sono le condizioni di Fedez dopo l'intervento, il rapper ricoverato al San Raffaele di Milano
23 Marzo 2022

Fedez sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale San Raffaele di Milano, la notizia è stata data questa mattina dal quotidiano Libero e confermata anche dall’Adnkronos che secondo cui il rapper sarebbe stato operato nella giornata di martedì. Proprio lunedì sera, infatti, Fedez aveva annunciato ai suoi followers che martedì sarebbe stata una giornata importante.

Quali sono le condizioni di Fedez dopo l’intervento

Non si conosce quale sia l’intervento cui è stato sottoposto Fedez. Sempre secondo l’agenzia di stampa il rapper resterà ricoverato al San Raffaele per la fase post operatoria e per essere sottoposto ad ulteriori esami di approfondimento. Era stato lo stesso rapper qualche giorno fa a comunicare ai tanti followers di essere malato. Non aveva voluto specificare l’entità del male, ma si era limitato a dire che avevano scoperto tutto con grande tempismo.

Chiara Ferragni sceglie il silenzio

Un problema di salute” trovato “per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso. Un percorso importante che dovro’ fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli”, queste le parole che aveva usato il rapper. Intanto Chiara Ferragni sui social ha preferito il silenzio, dopo aver condiviso il messaggio del marito che annunciava “la giornata importante” , l’influencer non ha pubblicato più nulla.