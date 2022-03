0 Facebook Il provoluovo, l’idea di Pasqua napoletana tra originalità e polemiche News 22 Marzo 2022 17:20 Di redazione 2'

Ha suscitato lo scalpore sui social la nuova idea di un caseificio di Gragnano per la prossima Pasqua. La nota azienda Mandara ha pubblicato l’immagine del provoluovo, praticamente la versione salata e napoletana dell’uovo pasquale. Se non si ha voglia del classico dolce al cioccolato, il caseificio ha inventato l’uovo di formaggio imbottito.

Caseificio napoletano inventa il provoluovo

La forma dell’uovo, così come la confezione con il fiocco, è proprio uguale al tipico dolce pasquale. La differenza è che qui l’uovo è fatto con provolone e un cuore di imbottitura da scegliere, come prosciutto e olive o altro, a seconda dei propri gusti. Il caseificio informa che la farcitura può essere stabilita a seconda dei gusti e che il prodotto è su ordinazione.

L’immagine dell’uovo in versione salata e napoletana ha ricevuto molti like e commenti, in tanti hanno apprezzato l’idea originale oltre che presumibilmente gustosa. Non è mancata però qualche polemica. Nell’annuncio, infatti, si legge: “Pagamenti anche con reddito di cittadinanza“. Questa specifica non è piaciuta a qualche utente che ha fatto notare come la carta del sussidio andrebbe utilizzata per beni di prima necessita e non di certo per un uovo di Pasqua in versione salata.

Il post del caseificio