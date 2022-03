0 Facebook Napoli, allarme bomba a scuola: fatti uscire tutti gli studenti, indagano i Carabinieri Cronaca 22 Marzo 2022 12:56 Di redazione 1'

E’ allarme bomba in una scuola di Napoli, al Corso Malta. Presso l’Istituto alberghiero Ferraiolo c’è stato l’allarme per via di una minaccia giunta alla dirigente scolastica via mail. Una minaccia che per l’appunto ipotizzava la presenza dii un ordigno.

E’ allarme bomba in una scuola di Napoli, al Corso Malta

L’istituto scolastico ha una succursale in via Gorizia e proprio qui ci sono stati momenti di panico in quanto al piano superiore del complesso vi è una scuola elementare. Il sopralluogo si è pertanto spostato da un edificio all’altro.

Subito il messaggio è stato recapitato e tutti gli studenti sono usciti dalla scuola. Indagano i Carabinieri.