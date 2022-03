0 Facebook Ilary Blasi a Verissimo sui tradimenti di Totti : “Preoccupata per i nostri figli. Lui l’ha incontrata a un centro sportivo” Spettacolo 20 Marzo 2022 17:40 Di Fabiana Coppola 2'

Ilary Blasi rompe il silenzio finalmente sulla crisi matrimoniale con Francesco Totti. Ospite a Verissimo, per la puntata andata in onda domenica 20 marzo, la conduttrice ha raccontato dell’accanimento mediatico nei confronti della propria famiglia e delle tantissime voci messe in giro. Era già arrivata una prima smentita su Instagram dell’ex Capitano della Roma, ma la cosa non era per nulla servita ad arginare il fiume in piena, un fiume ricco di dettagli!

La presentatrice dell’Isola dei Famosi ha dichiarato:

“Noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno. La nostra preoccupazione è stata per i figli. Da quando mi sono fidanzata con Francesco Totti è sempre successo che circolassero queste notizie. È stato un accanimento mediatico, durato in tutto tre giorni e poi si è affievolito, è stato veramente schifoso. La cosa che è stata vergognosa è che quotidiani nazionali hanno dato la notizia per certa e hanno fatto una grande figura di m**a”.

Ilary Blasi a Verissimo

Si è parlato però sui giornali di tradimenti reciproci, sono usciti fuori nomi, retroscena e situazioni verificate sui social. Ma la Blasi ha dichiarato:

“Io lui non lo conosco. Non conosco neanche Noemi. Lui forse l’ha incontrata a un centro sportivo, gli ha chiesto una foto con il figlio. Quella foto scattata allo stadio mi ha dato una certezza, che ci fosse un’organizzazione di qualcuno”.

Infine Ilary ha parlato della vera crisi: “L’unica crisi che ricordo è quella quando lui stava smettendo di giocare, è stata una cosa sua e un pò me lo aspettavo. Siamo pronti alla prossima sfida. Non devo esibire mio marito sui social tipo trofeo”.