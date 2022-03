0 Facebook Pianura piange Vito Patruno, storico fotografo del quartiere: dolore sui social News 21 Marzo 2022 15:12 Di redazione 2'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Pianura, quartiere di Napoli. E’ scomparso Vito Patruno, storico fotografo conosciuto da tutti i cittadini della zona. Un volto storico, un professionista conosciuto e stimato da tutti.

Dolore a Pianura per la scomparsa di Vito Patruno

La notizia della scomparsa di Vito Patruno è stata data nel gruppo social “Pianura e Dintorni”, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il professionista. “Una triste notizia: ieri ci ha lasciato Vito Patruno, storico fotografo di Pianura. Un altro pezzo di storia del nostro quartiere che se ne va! Alla famiglia Patruno le nostre più sentite condoglianze”, questo il messaggio d’addio.

Il post ha ricevuto moltissimi like e commenti, in tanti hanno voluto ricordare Patruno e la professionalità con cui svolgeva il suo lavoro. “Avevo 3 anni e mise nella sua vetrina una mia foto x tanti mesi ho solo bei ricordi. Condoglianze”, “Ho un bellissimo ricordo di lui, io lo chiamavo sempre il signor patruno perché davvero era un signore, sentite condoglianze a tutta la famiglia”, “Vito patruno un altro pezzo di storia di pianura un intimo amico di mio padre stessa classe stesso percorso con don Giustino il fotografo di noi tutti il fotografo dei pianuresi con il suo socio Angelo ai figli esprimo le mie più sentite condoglianze anche a nome della mia famiglia”, questi e tanti altri i messaggio per il fotografo.