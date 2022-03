0 Facebook Michele, giovane napoletano morto sul lavoro, l’ultimo messaggio: “Sono stufo, voglio cambiare” Cronaca 21 Marzo 2022 15:49 Di redazione 1'

Michele Marino è morto in un tragico incidente sul lavoro. Gli amici raccontano che era stufo di tutta questa situazione e che cercava altro. La tragedia è avvenuta alla Novomeccanica di Bruino, dove lavorava il ragazzo di 32 anni.

L’incidente si è verificato su un carro ponte. L’azienda è stata chiusa ma i genitori del ragazzo hanno avuto accesso in maniera esclusiva. Come riporta Repubblica, il padre volva vedere il luogo in cui il figlio era morto. Lo scorso venerdì pomeriggio Michele stava spostando un carico di metallo di 40 quintali con il carro ponte quando questo gli è caduto addosso davanti agli occhi del responsabile. Le indagini degli ispettori Spresal sono ancora in corso e la procura di Torino attende gli esiti.

L’uomo, che viveva con la compagna, si era trasferito a Grugliasco, in Piemonte, da Torre del Greco, per lavoro.