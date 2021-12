0 Facebook Pianura, infiltrazioni d’acqua a scuola: chiuso l’ICS Ferdinando Russo Scuola inagibile a Pianura. Infiltrazioni d'acqua, problemi con il riscaldamento e l'energia elettrica. L'allarme dei genitori Scuola 6 Dicembre 2021 14:50 Di Gennaro Calvano 2'

Dichiarata inagibile la scuola primaria ICS Ferdinando Russo di via D. Padula a Pianura. È da mesi che i bambini dell’istituto, sito nell’area occidentale di Napoli, sono costretti a seguire le lezioni spesso senza energia elettrica e senza riscaldamenti.

Scuola inagibile a Pianura

Alla base di questi continui guasti ci sarebbero delle infiltrazioni d’acqua ben visibili, più volte segnalate al dirigente scolastico senza che ci fosse alcun tangibile rimedio. Questa mattina, i genitori preoccupati per la salute dei propri figli, hanno allertato polizia e vigili del fuoco. Questi ultimi, dopo i dovuti rilievi, hanno dichiarato l’inagibilità dell’istituto.

I genitori chiedono tutela e chiarezza nei riguardi dei bambini e che si accertino al più presto le responsabilità di chi avrebbe dovuto evitare preventivamente tale situazione: “Dopo le chiusure dovute al covid ci saremmo aspettati la giusta attenzione per la salute e l’istruzione dei nostri figli ed invece siamo costretti ancora a lottare per far valere il diritto alla salute e all’istruzione“.

Scuola inagibile a Pianura: le foto

Scuola inagibile a Pianura: il video di Gennaro Calvano