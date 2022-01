0 Facebook Dramma a Caserta, si sente male durante visita medica: Clemente De Lucia muore a 69 anni Cronaca 20 Gennaio 2022 16:09 Di redazione 1'

Si sente male mentre stava facendo una visita medica, muore uomo di 69 anni. E’ accaduto nel pomeriggio di mercoledì a Caserta, in uno studio medico in via Cornacchia. Clemente De Lucia, ex muratore, è stato colto da un malore mentre il suo medico gli stava effettuando un controllo per il quale aveva preso un appuntamento.

Clemente De Lucia muore in uno studio medico

Un probabile arresto cardiocircolatorio, immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto. Ma gli operatori del 118, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenuta anche una volante di Polizia.

L’uomo, noto con il nome di “Il padrino”, era molto conosciuto dall’intera comunità. Appurato il decesso per cause naturali, la salma del 69enne è stata restituita ai familiari per l’organizzazione dei funerali.