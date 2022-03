0 Facebook Chiara Nasti si arrabbia sui social e risponde: “Non mi toccate proprio, non mi frega” Spettacolo 21 Marzo 2022 17:41 Di redazione 2'

Chiara Nasti ha deciso di rispondere in modo diretto ad alcune critiche ricevute. La giovane influencer napoletana, ormai nota per essere una ragazza che di certo non le manda a dire, ha avuto un vero e proprio sfogo.

Chiara Nasti si arrabbia sui social

Negli ultimi tempi la napoletana era stata criticata per aver messo qualche chiletto. In alcune foto pubblicate era apparsa meno esile del solito e questo ha scatenato i tanti utenti che le hanno addirittura domandato se fosse in dolce attesa. Attualmente fidanzata con il giocatore della Lazio, Mattia Zaccagni, in molti credevano potesse aspettare un bambino.

Così tra una critica e un commento la bella Nasti non ci ha visto più e in diverse storie sui social, ha risposto a tono a tutte le critiche ricevute: “Ma dico io. Certa gente non si scoccia a farti notare sei ingrassata oppure sei dimagrita? Ma che pall*, basta! Uno non può mangiare un po’ di più. Se mangi un po’… Sei ingrassata, se dimagrisci perché sei un po’ stressata …. Sei dimagrita! Non mi toccate proprio, non mi frega un cazz*, posso mettere anche dieci chili”. E’ chiaro, dunque, che non ha gradito i tanti commenti ricevuti.