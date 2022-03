0 Facebook Auto piomba sulla folla che festeggia: ci sono morti e feriti, “Si è lanciato nella folla e poi è scappato” News 20 Marzo 2022 10:01 Di redazione 1'

Tragedia questa mattina alle 5 dove un’auto si è lanciata contro la folla in strada per la festa di Carnevale. Si parla di un primo bilancio di 4 morti e 12 feriti gravi.

Il dramma è avvenutoa Strépy-Bracquegnies, villaggio La Louviere in Vallonia, nel Belgio, come riporta il borgomastro di La Louvière Jacques Gobert. Lo riferisce l’agenzia Belga. Il sindaco della cittadina, Jacques Gobert, ha dichiarato che “un’auto in corsa si è lanciata nella folla che si era radunata per vedere il ‘ramassage des Gilles’ “, il raduno di alcune maschere tradizionali del carnevale. “L’autista ha poi proseguito per la sua strada, ma l’abbiamo intercettato”, ha aggiunto il sindac

La città di La Louvière aveva dato il via ai festeggiamenti. Il carnevale di Strépy-Bracquegnies doveva iniziare il 20 marzo con la tradizionale raccolta dei Gilles.