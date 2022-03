0 Facebook Pallanuoto, Serie B: vince l’Ischia Marine Club contro il Pescara Sport 20 Marzo 2022 15:48 Di Gianluca Madonna 1'

Cade il Pescara contro la squadra di pallanuoto di Ischia alla Scandone di Fuorigrotta; nella decima giornata di Serie B del girone 3, l’Ischia Marine Club conserva il primato in classifica, dominando il match e regalando al pubblico uno spettacolo tutto da vedere. Ottima la prestazione dell’Ischia che limita il principale terminale offensivo degli avversari Carlo Di Fulvio, tra le fila dei padroni di casa si mettono in evidenza con prestazioni sontuose Carlo Simonetti e Dario D’Antonio. La gara si conclude a 13-6 per i giocatori ischitani che si stanno facendo sempre piu strada in questa competizione.

IL TABELLINO

Ischia Marine Club- Pescara Pallanuoto 13-6 (2-2, 3-1, 5-1, 3-2)

ISCHIA MARINE CLUB: Lamoglia, Sciubba, Vivace, Gallinoro, Occhiello M. (1), Raia, Simonetti (3), Barberisi (2), Saviano (4), Occhiello I., Centanni, D’Antonio (3), Roberti. All. Iacovelli

PESCARA PALLANUOTO: Prosperi, Mancini (2), Castagna, Di Fulvio (2), De Luca, Recchia, Giordano, Cerasoli, Furio, De Vincentiis (2), Pelliccione, Ferragatti, Morretti. All. Di Fulvio