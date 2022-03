0 Facebook Napoli, coppietta ha rapporti in auto al Centro Direzionale: “Stanno facendo di tutto” Cronaca 19 Marzo 2022 16:24 Di redazione 1'

Troppo rumore per la doppietta beccata al Centro Direzionale di Napoli. I due sono stati multati in seguito a una segnalazione dai carabinieri della Compagnia di Poggioreale.

I controlli Alto Impatto nella periferia est hanno condotto a diversi controlli e perquisizioni. Tra questi anche la coppia colta in flagrante mente si dava da fare. Per i due focosi giovani, sorpresi in pieno giorno in auto nell’isolato A1 del Centro Direzionale, una multa salata.

Evidentemente i militari sono stati attratti dalla doppietta in auto perché c’era troppo rumore ed essendo in pieno giorno i due non sono passati per nulla inosservati. Certo che lasciarsi andare alla passione in strada e in pieno giorno difficilmente potrebbe condurre a un epilogo diverso.