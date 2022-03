0 Facebook Agguato ad Arzano, due persone ferite a colpi d’arma da fuoco Cronaca 17 Marzo 2022 22:32 Di redazione 1'

Due persone sono state ferite alle gambe con colpi di pistola in un agguato avvenuto in serata ad Arzano nel Napoletano. Secondo quanto si e’ appreso il ferimento e’ avvenuto in Vai dell’Annunziata davanti ad un circolo ricreativo. Le due persone sono state portate nell’ospedale di Frattamaggiore; le loro condizioni non sarebbero gravi. “Di nuovo si spara ad Arzano. Ci sarebbero dei feriti nella sparatoria di stasera. Abbiamo acceso i riflettori sulla guerra tra i clan della camorra nell’area Nord di Napoli che parte dalla 167 di Arzano e che coinvolge piu’ comuni dove vivono i camorristi dei clan in lotta” afferma il Comitato di liberazione dalla Camorra Area Nord di Napoli. “Come Comitato di liberazione dalla camorra abbiamo chiesto una maggiore presenza delle forze dell’ordine sui territori, la videosorveglianza. Abbiamo chiesto, inoltre, di cacciare le famiglie della camorra che occupano illegalmente le case popolari. E come se a loro non importasse nulla. Noi chiediamo allo Stato di insistere. Liberiamo i nostri territori dalla camorra”.