0 Facebook Al Bano sulla guerra: “Una famiglia ucraina a casa mia, non sono amico di Putin, ha fatto un errore molto grave” Spettacolo 18 Marzo 2022 11:41 Di redazione 2'

Al Bano, che in Russia è una grande star, ha annullato i concerti a Mosca e San Pietroburgo e ha espresso il suo pensiero rinnovato nei confronti di Vladimir Putin.

Le parole del cantante pugliese sono davvero forti: “Il presidente Putin ha commesso uno dei suoi più grandi errori. Non mi aspettavo per niente un atteggiamento e un’azione del genere da parte sua. Non so cosa scatti all’improvviso nella testa di certi uomini. Io l’ho conosciuto, ho cantato per lui, ma non sono un suo amico come hanno detto. È una lotta tra giganti quella a cui stiamo assistendo: tra Nato, America e Russia. È come ritornare a 70 anni fa”.

In un’intervista a Leggo, il cantante ha parlato di una famiglia ucraina profuga di cui si sta prendendo cura. “Li ho appena conosciuti. Sono una madre, la figlia e un altro ragazzo. Li ho potuti abbracciare solo a tarda sera per via dei controlli numerosi, le pratiche e i tamponi. Li ospiterò a casa mia. Ma non mi va di enfatizzare il gesto, farei a meno di dirle certe cose, vorrei restasse privato perché non mi piace farmi pubblicità”.

Sulle sanzioni a Putin è netto: “Credo che le sanzioni rischiamo di pagarle più noi che loro”.