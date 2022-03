0 Facebook Anna Tatangelo senza freni sulla fine con D’Alessio: “La stabilità economica fondamentale. Con Livio non voglio convivere ora” Spettacolo 18 Marzo 2022 16:43 Di redazione 2'

Torna in tv con la conduzione di “Scene da un matrimonio” Anna Tatangelo. La cantante di Sora è attesissima per un doppio appuntamento su Canale Cinque il sabato e la domenica, ma intanto la cantante ha rilasciato una confidenza al magazine Gente. Separatasi da Gigi D’Alessio lo scorso marzo 2020, la conduttrice si è letta al rapper Livio Cori

Si confida a cuore aperto Anna che parla anche di un percorso di psicoterapia fatto dopo la rottura con il cantante napoletano. “La psicoterapia mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo è davvero difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere”. Non tutte le donne riescono in questo, anche per fattori economici. Su questo Anna è lapidaria: “La stabilità economica? Anche quella è fondamentale se vuoi fare un cambiamento. Io l’ho fatto. Mi sono comprata la mia casa. E dico grazie ogni volta che ci entro perché è un qualcosa che mi sono fatta io, da sola”. Mettendo per sempre a tacere anche voci che la volessero legata a D’Alessio solo per un fattore economico.

Anna Tatangelo e Livio Cori

E su Livio Cori, il rapper napoletano con il quale ha una relazione, la Tatangelo rivela di non avere in piano convivenza, matrimonio o figli. “Non voglio più pensare al futuro, voglio godermi il presente”.