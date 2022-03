0 Facebook Addio a Teresa Santonastaso, operatrice della Croce Rossa di Caserta È morta Teresa Santonastaso. Lutto nel capoluogo campano. Tanti i messaggi d'affetto e cordoglio per lei. Lascia marito e figli Cronaca 17 Marzo 2022 14:13 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto il mondo della Croce Rossa e l’intera comunità casertana. È infatti deceduta Teresa Santonastaso, operatrice crocerossina, moglie e madre. La donna è stata uccisa da una grave malattia.

È morta Teresa Santonastaso

“Purtroppo è arrivata la notizia che nessuno di noi avrebbe mai voluto ascoltare. La nostra ‘piccola’ grande Donna Teresa Santonastaso, ha perso la sua battaglia. Carissima Teresa, è difficile trovare le parole… sei andata via troppo presto, ma sarai sempre qui, in Comitato con tutti Noi Il tuo ricordo sarà sempre vivo nella nostra quotidianità“.

I messaggi d’affetto

Tanti i messaggi d’affetto e cordoglio: “L’ ‘area2’ non sarà più la stessa senza di TE, senza la tua gioia ed il tuo entusiasmo per la nostra CRI. Riposa in pace carissima siamo uniti al dolore profondo della tua Famiglia“.