Rapina a mano armata alle poste a Casalnuovo, arrestati i malviventi Rapina alle poste a Casalnuovo. I tre rapinatori sono stati arrestati dalle forze dell'ordine. Il post su Facebook del sindaco Pelliccia Casalnuovo 17 Marzo 2022 09:57

Sono arrivati in tre, volto travisato e pistola in pugno. Hanno minacciato i dipendenti puntandogli contro l’arma da fuoco ed hanno iniziato a mettere in atto la rapina. È accaduto ieri sera alle poste di Casalnuovo.

Rapina alle poste a Casalnuovo

La cittadina dell’area Nord in provincia di Napoli è stata scossa dall’accaduto. Infatti, come riportato da Teleclub, sono stati uditi anche dei colpi d’arma da fuoco esplosi all’esterno dell’ufficio postale. Grazie all’immediato intervento della polizia i malviventi sono stati arrestati.

Il raid e gli arresti

“Rapina all’ufficio postale di via Crimaldi: tre ladri arrestati dalle forze dell’ordine. Poco dopo le 19.00 i malviventi, armati, hanno fatto irruzione presso l’ufficio postale di Casalnuovo. Scattato l’allarme, gli agenti sono arrivati sul posto ed hanno arrestato i tre rapinatori. Per gli arresti degli ultimi mesi le nostre telecamere sono state decisive, hanno ripreso auto e movimenti e funzionano come deterrente. Ringrazio le forze dell’ordine per l’ottimo lavoro svolto. Con l’auspicio che restino in galera il più a lungo possibile“.

Il post del sindaco Pelliccia