Michelle Hunziker si sta godendo una splendida vacanza alle Maldive. La conduttrice è partita con le figlie Sole e Celeste, annunciando che aveva bisogno di staccare per un po’. Tra sole, mare e relax, le giornate sono interamente documentate sul suo profilo Instagram. E proprio qui ha condiviso una sua foto in costume in cui mostra una forma smagliante.

Michelle Hunziker alle Maldive, arriva il commento della figlia Aurora

Addome di ferro e fisico tonico, per Michelle sembra che il tempo non sia mai trascorso. La conduttrice con questo scatto ha fatto il boom di like e commenti, tra tutti è impossibile non notare quello della figlia Aurora Ramazzotti. La ragazza e la conduttrice spesso si divertono a prendersi in giro sui social. Questa volta la piccola di casa ha mostrato tutta la sua ironia.

“Ribadisco che avrei potuto ereditare gli addominali e invece mi accontento dell’alluce valgo“, queste le parole di Aurora. Il commento ha ricevuto moltissimi like, in tanti hanno apprezzato l’ironia della giovane.

Il post di Michelle Hunziker