0 Facebook Il messaggio di Tina a Tony: “Prima di essere marito e moglie siamo soci, non dimenticarlo”. L’attacco: “Matrimonio per affari” Spettacolo 15 Marzo 2022 17:41 Di redazione 2'

“Io ti ho sempre rispettato noi prima di essere marito e moglie siamo soci non te lo dimenticare!!! … Io ho investito i soldi dei miei figli e se ti chiedo qualcosa è perché è un mio diritto tu invece la prendi come un’offesa”, questo è il contenuto di un sms che Tina Rispoli avrebbe mandato nel 2019 a Tony Colombo. Il testo è stato reso noto dalla Magistratura.

Il messaggio di Tina Rispoli a Tony Colombo nel 2019 “matrimonio per motivi d’affari”

Per i giudici del Tribunale del Riesame di Napoli, il cantante neomelodico negli anni avrebbe cumulato debiti prima con Gaetano Marino e poi con Tina Rispoli per un valore di circa 80mila euro. Dunque, il matrimonio sarebbe stato anche un modo per onorare il debito. “Da circa sei anni, ossia dal 2012, l’avveduto Colombo non fa che gestire l’intero patrimonio della famiglia Rispoli Marino (le sue scarse entrate non giustificano affatto le possidenze ed il tenore di vita). Patrimonio che deriva ovviamente dalle attività illecite del capofamiglia Marino Gaetano e che Colombo reimpiega, investendolo in attività lecite (…), questo quanto scritto dal giudice del Riesame.

Per ora Tina Rispoli – che con il marito Tony Colombo è in attesa del processo per le accuse di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso – non andrà in carcere perché secondo i giudici non ci sarebbero prove che dimostrerebbero il suo ruolo nel clan di Gaetano Marino. Che il matrimonio tra Tony e Tina sia legato a motivi di affari n’è certo Francesco Emilio Borrelli: “Man mano sta venendo fuori quel che avevo sempre sospettato e denunciato. Il matrimonio tra la Rispoli e Colombo più che una questione sentimentale sembra essere stata una scelta di affari, un modo per riciclare i denari provenienti dagli affari illeciti di un boss e per cementare quei legami già molto stretti tra camorra ed una parte del modo neomelodico pronto a prestarsi per fare propaganda criminale. Su tutto questo occorre fare ancora maggiore chiarezza. Attendiamo a questo punto il processo”, questo il commento che è apparso sulla pagina del consigliere regionale.

Il post di Francesco Emilio Borrelli