Da anni si vocifera che Alina Kabaeva sia l’amante segreta di Vladimir Putin. La ginnasta, vincitrice della medaglia d’oro olimpica, avrebbe una relazione con il presidente russo con il quale avrebbe avuto anche un figlio. Secondo quanto riferito dal Mirror in questo tempo di guerra, la 38enne sarebbe volata a Lugano, in Svizzera, dove starebbe trascorrendo questo momento in un lussuoso chalet.

Si dice che vivrebbe in una bolla di lusso, tra ristoranti stellati e macchine da parecchi zeri. Il quotidiano ha riportato anche una testimonianza da Lugano: “Prima della pandemia si facevano spesso pettegolezzi sulla presenza dalla compagna di Putin in città. La coppia è conosciuta per avere dei forti legami nel Paese, ma chiunque li conosca ha giurato di mantenere il segreto”.

Chi è Alina Kabaeva, la presunta amante di Putin

Non è la prima volta che si parla di visite di Putin in Svizzera, nel 2015 si disse che la Kabaeva avesse partorito il loro bambino in una clinica privata di Sorengo. Alina è originaria dell’Uzbekistan, è considerata tra le donne più influenti russe, sia per la sua storia nello sport che nella politica. Dal 2007 al 2014 è stata parlamentare della Duma. Come ginnasta ha conquistato quindici ori agli Europei e cinque primi posti in Coppa del Mondo. E’ anche famosa come modella, è stata protagonista di diverse campagne e ospite in molti programmi televisivi.