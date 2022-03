0 Facebook La speciale dedica di Tina Rispoli a Tony Colombo dopo l’assoluzione: “Non smetterò mai” Spettacolo 14 Marzo 2022 17:29 Di redazione 2'

Tina Rispoli ha da poco festeggiato l’assoluzione, il Tribunale del Riesame ha respinto infatti la richiesta del carcere fatta dalla Procura di Napoli che chiedeva il suo arresto per associazione di tipo mafioso. Sebbene nell’ordinanza compaiano stralci di intercettazioni in cui lei ricordava a Tony Colombo come fosse riuscito ad avere tanto successo: “perché tu oggi devi ringraziare me e tutta la mia famiglia se oggi sei quel che sei…(…)”, l’amore per il marito è più solido che mai.

La dedica di Tina Rispoli a Tony Colombo

Perlomeno è quanto si evince dal post che ha pubblicato, dedicato al marito. “Il posto più sicuro per me è tra le tue braccia amore mio …Non smetterò mai di ringraziare Dio che ti ha portato nella mia vita..Ti amo“, queste le parole di Tina.

Dunque, per chi avesse ipotizzato che quelle intercettazioni potessero celare un po’ di maretta tra la coppia, a quanto pare Tony e Tina sono più innamorati che mai. Dopo la notizia dell’assoluzione si erano anche concessi una serata speciale per festeggiare. Il post di lady Colombo ha ricevuto molti like e commenti, in tanti si sono complimentati con la coppia per la loro storia d’amore.

Il post di Tina Rispoli