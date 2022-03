0 Facebook Dai container alla ricerca di una casa, il dramma di Antonella: “Truffata, rischio di finire in mezzo a una strada” Antonella Pollio. L'accordo di locazione non è mai esistito per il fisco e il Caf. La donna rischia di finire in mezzo a una strada Cronaca 14 Marzo 2022 17:48 Di Andrea Aversa 2'

La brutta sorpresa c’è stata quando Antonella Pollio, nel 2020, ha scoperto negli uffici di un Caf che il contratto di locazione di casa sua non esisteva. La donna ha avuto la stessa risposta dall’Agenzia delle entrate. Per il fisco il contratto di affitto era praticamente ‘fantasma’.

“Mio marito è disoccupato, mio figlio ha una busta paga bassa. – ha raccontato Antonella – Prendiamo meno come reddito di cittadinanza e non riusciamo più ad avere i buoni spesa. E in tutto ciò rischiamo di finire in mezzo a una strada“. La sua storia è iniziata nel 1998, quando a causa dell’amianto la famiglia della donna è stata trasferita dai container in cui viveva a Monteruscello in una casa popolare di Arco Felice.

Antonella Pollio

“Con la proprietaria avevamo un accordo per un affitto pari a 700 mila lire – ha spiegato Antonella – Riuscivamo a pagarlo grazie ai benefici economici che potevamo ricevere con la legge 431. Nonostante le continue richieste di aumento con la proprietaria abbiamo sempre trovato un accordo“. Poi nel 2019 il contratto è stato stipulato in euro mantenendo lo stesso valore di quando era in lire.

“Tuttavia la casa avrebbe avuto bisogno di alcuni lavori.- ha detto Antonella – Per anni abbiamo convissuto con muffa e umidità. Poi ci siamo trovati di fronte a questa situazione: un contratto non registrato per 20 anni“.

Antonella Pollio: il contratto non registrato e lo sfratto

Antonella non ha potuto pagare più il fitto perché non avendo un contratto regolare non è riuscita ad usufruire delle agevolazioni economiche previste dalla legge. Così lo scorso 3 marzo è arrivato l’avviso di sfratto: “Io sono stata truffata ed ora rischio di trovarmi con la mia famiglia in mezzo a una strada. Avevamo fatto anche una proposta alla proprietaria che non ha accettato“.

Infine l’ultima mazzata: “L’avvocato che ci ha assistito in passato ha commesso un grave errore – ha dichiarato Antonella – Il legale non ha fatto nessun’azione contro lo sfratto ma ha soltanto denunciato la proprietaria per non aver registrato il contratto. Ma che legge è questa? Non riusciamo a trovare una casa, aiutateci“.