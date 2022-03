0 Facebook Anna Tatangelo, la frecciatina che non passa inosservata: “Il tempo solo per le persone che ci sono” è per Gigi D’Alessio Spettacolo 14 Marzo 2022 14:03 Di redazione 2'

Anna Tatangelo ha passato un weekend all’insegna dell’amore spostandosi tra Napoli e Roma per il compleanno del fidanzato Livio Cori, che vive nel capoluogo campano, e di un familiare che abita invece a Sora. La cantante romana ha passato molte ore in viaggio per poter essere presente a eventi per lei fondamentali e questo le ha dato spunto per ulteriori riflessioni sui momenti importanti della vita.

Anna Tatangelo, successo in amore e nella vita professionale

Mentre il suo ex compagno si gode i primi giorni di vita del figlio nato dalla relazione con Denise Esposito, Lady Tata vive un amore appassionato con il rapper Livio Cori. Le parole di Anna però sembrano essere una frecciatina all’ex compagno, di cui già una volta non ha parlato benissimo a Verissimo.

“In questi giorni ho fatto un po’ di kilometri per festeggiare le persone che amo…cercando di esserci e di sorprenderle. Oggi, più che mai, mi rendo conto che sebbene ognuno di noi abbia la propria strada, le proprie responsabilità e tante altre distrazioni…non bisogna mai perdere il focus sui momenti preziosi, sui sorrisi, sugli abbracci e su coloro che nella nostra vita fanno tanto per farci sentire che CI SONO. Il tempo è davvero una cosa preziosa che bisogna dedicare, soprattutto, alle persone che ci fanno stare bene e a cui vogliamo bene. Piccolo pensiero che mi andava di condividere”.

Anna Tatangelo a breve tornerà con Scene da un matrimonio 2. A rivelarlo è Davide Maggio che aggiunge altri dettagli. La conduttrice potrebbe andare in onda sia sabato 19 marzo, a partire dalle 14.10, che domenica 20 marzo a partire dalle ore 14.30. n questo caso Amici di Maria De Filippi sarà spostato al sabato sera.