Ucraina, bombardamenti a Leopoli: "Almeno 9 morti". Incidente bus cittadini in fuga in Italia, muore una donna
13 Marzo 2022

Si è conclusa un’altra notte di bombardamenti in Ucraina, questa volta i raid russi hanno colpito la città di Leopoli, città nella parte occidentale del paese, che fino ad ora era rimasta lontana dal conflitto. I raid aerei russi si sono avvicinati al confine con la Polonia. Intanto un bus che trasportava 22 cittadini ucraini in fuga in Italia ha avuto incidente alle prime luci dell’alba di questa mattina sull’A14, in direzione Bologna- Taranto e una persona ha perso la vita.

Incidente per un bus con a bordo cittadini ucraini in fuga in Italia, muore una donna

Si è trattato di un incidente autonomo nel tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Ancona, all’altezza del chilometro 101. Sul posto sono giunti i soccorsi, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione III Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Per la vittima, una donna, purtroppo non c’è stato nulla da fare, era rimasta incastrata sotto il bus. Erano due i pullman diretti verso sud, uno dei quali e’ finito fuori strada per cause da verificare. Dopo gli accertamenti sanitari, e’ stato fatto arrivare un altro mezzo per continuare il viaggio, mentre i vigili del fuoco hanno recuperato quello coinvolto nell’incidente con l’ausilio di una autogru. Indaga la Polizia stradale. Gli altri 21 passeggeri per fortuna sono rimasti illesi.

Leopoli sotto attacco

Intanto aumenta anche il numero delle vittime in Ucraina. Almeno 9 persone sono rimaste uccise nell’attacco avvenuto stamane al centro militare internazionale per il mantenimento della pace a sud-ovest di Leopoli mentre i feriti sono 57. Questo è il bilancio riferito dal governatore della regione. Maksym Kozytskyy ha confermato che la Russia ha lanciato 30 razzi contro il complesso che si trova a circa 25 km dal confine con la Polonia mentre le prime informazioni parlavano di 8 missili.