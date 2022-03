0 Facebook Gigi D’Agostino parla delle sue condizioni dopo annuncio della malattia: “Purtroppo non sono migliorate” Spettacolo 13 Marzo 2022 19:29 Di redazione 1'

Gigi D’Agostino torna a parlare dopo un tempo di silenzio. Aveva comunicato ai suoi fan di essere malato, pubblicando un’immagine che lo ritraeva mentre camminava con un deambulatore, visibilmente deperito.

Come sta Gigi D’Agostino, le condizioni del dj

Il dj torinese di 54 anni, la cui fama è mondiale, sul forum Casa Dag ha voluto aggiornare le tante persone che lo seguono sulle sue condizioni di salute: “Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate, però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti… voglio pensare che sia un buon segno“.

Poi ha spiegato che la sofferenza è molto forte: “Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e i pianti di dolore. Il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo. Voglio credere che andrà così“. Infine ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per l’affetto che gli stanno dimostrando: “Grazie per tutto l’affetto e la forza…. non potete immaginare nemmeno quanto mi aiutate, l’amore fa tantissimo“.