Francesco Totti e Ilary Blasi, la crisi al compleanno della figlia Isabel: gli auguri "divisi" di mamma e papà Spettacolo 11 Marzo 2022

Continua a tenere banco il gossip sulla crisi del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due pare che stiano cercando di ricucire il loro rapporto e si sono fatti vedere recentemente insieme, ma gli amici dicono che la rottura sia inevitabile. Lui sarebbe preso da un’altra donna e Ilary non sarebbe più pazza d’amore.

Compleanno Isabel Totti

I segnali ci sono stati te ci sono ancora oggi. I due genitori hanno fatto gli auguri alla figlia Isabel in maniera separata sui social. Non si sono mostrati in foto insieme e non hanno fatto nessun augurio congiunto per la figlia più piccola. Un grande amore manifestato da entrambi , ma separato. Segno della fine definitiva del matrimonio?

Isabel Totti festeggia sei anni e sia mamma Ilary sia papà Francesco gli dedicano due post su Instagram, ognuno sul suo account e senza mai mostrare foto di famiglia. Ci pare che questo sia davvero un segnale chiaro. Anche se l’ex capitano ella Roma aveva provato ad arginare le voci bollandole come fake news, nessuno ci crede!