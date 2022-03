Tina Rispoli assolta, le parole di Tony Colombo: “Non c’è nessun legame con il clan Marino”

Rigettato l’appello della Procura di Napoli nei confronti di Tina Rispoli. E’ stata assolta la moglie di Tony Colombo. Il Riesame ha bocciato la richiesta della Procura che voleva l’arresto per associazione di tipo mafioso. Il motivo della decisione è che non esistono indizi gravi di colpevolezza.

Tony Colombo ha scritto un post su Instagram subito dopo aver ricevuto la notizia: “Spero che questa notizia abbia lo stesso clamore di quando fanno uscite le notizie per infangare la nostra immagine. P.S. ditelo a tutti”.

Con ordinanza depositata il 9 marzo 2022 la XII sezione penale del tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l’appello avanzato dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di Tina Rispoli, moglie di Tony Colombo accusata di associazione di tipo mafioso. Su Instagram anche la Rispoli ha ribadito:

“Da molti anni grido la mia estraneità, ho sempre creduto nella giustizia e oggi è per me un giorno importante. Finalmente la verità è venuta a galla, la magistratura italiana, ancora una volta ha sancito la mia totale estraneità da vicende criminali e ha collocato la mia persona nella giusta posizione: ero semplicemente la moglie di Gaetano Marino, nient’altro al di fuori di questo. Credo nella giustizia e continuerò a farlo con la sicurezza di una persona onesta e per bene. Ringrazio mio marito Tony Colombo e i miei tre figli per la forza e il sostegno, loro sono l’unica famiglia a cui appartengo”.