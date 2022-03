0 Facebook Rissa al ristorante, scoppia la lite su Tik Tok tra le donne protagoniste: minacce e insulti Spettacolo 11 Marzo 2022 09:08 Di redazione 1'

Le donne protagoniste della rissa avvenuta a La Lanterna l’8 marzo hanno proseguito la lite su Tik Tok. Attraverso una videochiamata, mostrata sul social cinese da un influencer e poi direttamente dai profili delle ragazze, le diverse donne coinvolte nella maxi rissa della festa della donna, hanno continuato a litigare.

Insulti pesanti, minacce, promesse di andare fino casa per continuare a darsele e proseguire con gli strascini. Insomma un degrado di livello assurdo. Le protagoniste di questo siparietto dell’orrore sono le donne che hanno dato vita alla rissa a La Lanterna. Il motivo? Anche se non si comprende con esattezza pare che una di loro abbia istigato le altre dopo aver alzato troppo il gomito dando così il via prima alla lite tra tavoli e poi alla rissa che ha coinvolto l’intero locale.

Continuano a spuntare su Tik Tok infatti filmati e dirette dove i protagonisti della rissa continuano ad insultarsi e minacciarsi. Torni brutali e parole incomprensibili. E insomma il trash, di livello becero, è servito!