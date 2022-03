0 Facebook Guerra in Ucraina, come adottare i bambini: come funziona e quali sono le regole News 11 Marzo 2022 08:03 Di redazione 2'

In fuga dalla guerra e dalle bombe, i bambini ucraini stanno vivendo un’infanzia da incubo. Aiutare si può e anche adottare. Secondo l’Unicef, sono oltre un milione i bambini in fuga dagli attacchi russi e diversi di loro arriveranno alla frontiera senza i genitori. Le famiglie italiane possono adottare.

Come adorare i bambini ucraini

Di adozioni interazioni in Italia si occupa la Cai. Bisogna possedere i requisiti giusti per farlo infatti possono adottare i coniugi sposati da almeno tre anni e non separati (neanche di fatto) e/o i coniugi sposati da meno di tre anni ma conviventi su basi stabili e comprovabili. Dopo una serie di richieste e riscontri si procede con l’idoneità e la famiglia può conoscere il minore attraverso l’intervento degli entri preposti e del consolato.

Come funziona con i bambini ucraini? Dovendo agire i tribunali del paese di origine al momento la situazione è drammatica. “Stiamo facendo l’impossibile, ho scritto all’autorità centrale ucraina me è impossibile contattarla, abbiamo parlato con il console ucraino in Italia, abbiamo rappresentato il tema al Maeci e al dipartimento della Protezione Civile che ha la regia dell’emergenza. Dovrebbero essere ancora in Ucraina, forse qualcuno è già stato spostato in Paesi vicini”, ha detto il vicepresidente della Commissione Vincenzo Starita a Vita.