0 Facebook Al Bano Carrisi, la decisione su Putin e sulla Russia:”Deve stare attento alla sua vita” Spettacolo 10 Marzo 2022 23:54 Di redazione 2'

Anche Al Bano Carrisi, molto amato in Russia, si schiera contro il presidente Vladimir Putin. Dopo l’avanzata contro l’Ucriana e la devastazione, il cantante salentino ha deciso di annullare tutti i concerti nel paese a Mosca e San Pietroburgo.

“Non avrei mai immaginato un passo del genere da Putin, sono stato un suo grande ammiratore, ma non si può mettere in moto una macchina da guerra di quel genere contro i suoi fratelli” – ha detto alla trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”. “Credo ci vorranno minimo due-tre anni prima che le cose si ristabiliscano”.”Lì c’è un capo che detta legge – dice – e si chiama Vladimir Putin. A lui direi ‘fermati finché sei in tempo’. Lui sta lavorando anche contro se stesso, non sta difendendo niente – ha affermato l’artista di Cellino San Marco -, agli occhi del mondo sta distruggendo la sua immagine. Non è accettabile vedere quello che sta succedendo in Ucraina, con attacchi anche agli ospedali, carri armati e bambini che muoiono. No, questo non è accettabile”.

Su quello che può succedere dichiara: “.Dovrebbe stare attento alla sua vita, proprio da parte di coloro che fino a pochi mesi fa lo hanno idolatrato e servito, questo almeno è il mio pensiero”. Sulle sanzioni economiche messe in campo contro la Russia invece è lapidario:”Lasciano il tempo che trovano, la Russia è talmente ricca che ne possono fare a meno – afferma -. Credo che le sanzioni rischiamo di pagarle più noi che loro”.