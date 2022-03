0 Facebook Guerra in Ucraina, Tanya è morta di sete a 6 anni accanto alla mamma: sepolta sotto le macerie News 10 Marzo 2022 19:10 Di redazione 2'

Sono strazianti le storie dei bambini morti in Ucraina a causa della guerra. Polina, morta con il fratellino e la famiglia mentre cercavano di scappare dai militari russi; i bambini all’asilo, le vittime all’ospedale pediatrico di Mariupol e tante altre vittime innocenti. Ha scosso anche la storia di Tanya, una bambina 6 anni morta di sete. La piccolina si trovava a casa con la sua mamma quando le macerie le sono piovute addosso. E’ morta da sola, disidratata.

La storia della piccola è stata raccontata dal sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, su Telegram: “Un altro bambino è morto per l’assedio della nostra città. La causa della morte è la disidratazione. Il mio cuore è pieno di dolore e di odio per i nazisti che hanno bloccato la nostra Mariupol”. La cittadina, colpita duramente ieri, è anche senza acqua ed elettricità. Mancano i rifornimenti e le bombe cadono in continuazione.

“Dietro questa storia – continua il sindaco – c’è la vita di Tanya, 6 anni, che abbiamo tirato fuori dalle rovine della casa esplosa a causa di un bombardamento russo. È morta anche la madre. Non possiamo dire per quanto tempo la nostra piccola e forte cittadina di Mariupol abbia combattuto per la sua vita. Non possiamo immaginare quanta sofferenza abbia dovuto sopportare una bimba innocente. Negli ultimi minuti della sua vita era sola, esausta, spaventata, terribilmente assetata. Questa è solo una delle tante storie di Mariupol che è assediata da 8 giorni. Gli occupanti russi hanno cinicamente privato mezzo milione di abitanti di Mariupol di acqua, elettricità, riscaldamento e comunicazioni. Hanno lasciato le persone fuori dal mondo esterno. Una catastrofe umanitaria”.

Bombardato ospedale pediatrico a Mariupol

I funzionari del Consiglio hanno aggiunto di non conoscere ancora il numero esatto delle vittime. “Il reparto maternità nel centro della città, il reparto pediatrico e il reparto di terapia dell’ospedale – tutti distrutti in un raid aereo russo su Mariupol”, ha detto in un video su Facebook il capo dell’amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko. Ha aggiunto che i feriti vengono evacuati nell’ospedale più vicino. La BBC non può verificare in modo indipendente le accuse, ma un parlamentare locale, Dmytro Gurin, ha ripetuto le affermazioni durante un’intervista con la società.