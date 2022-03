0 Facebook Incendio a causa del phon, donna muore tra le fiamme nel suo appartamento Cronaca 11 Marzo 2022 18:06 Di redazione 1'

E’ morta in un incendio che non le ha lasciato scampo mentre dormiva. La tragedia è avvenuta in provincia di Palermo, in un appartamento a Termini Imerese, in via del Carmelo.

Ad allertare i Vigili del Fuoco è stata una vicina che aveva notato il fumo uscire dalla porta d’ingresso dell’appartamento. Quando i caschi rossi sono giunti sul posto, hanno provveduto a spegnere l’incendio e hanno trovato il corpo senza vita della donna.

La vittima si chiamava Anna Buttera e aveva 82 anni. Sembrerebbe che la donna avesse lasciato il phon acceso sotto le coperte per scaldarsi. Una volta addormentata non si sarebbe resa conto del principio di incendio e sarebbe quindi morta carbonizzata. Sull’episodio indagano i carabinieri.