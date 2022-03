0 Facebook Rissa nel ristorante di Villaricca, la replica di Rita De Crescenzo: “Ancora vi dovete arrendere” News 10 Marzo 2022 08:29 Di redazione 2'

Una serata degenerata nel caos e in una violenta rissa, è questo quanto accaduto durante la Festa della Donna nel ristorante La Lanterna di Villaricca. Le immagini della zuffa e del caso scoppiato all’interno della sala del noto locale in provincia di Napoli hanno fatto il giro del web. Numerosi i video che documentano la violenza, ripresa da più angolazioni. Nella stessa serata tra i vari ospiti che si sono esibiti, c’era anche Rita De Crescenzo.

Rita De Crescenzo alla Lanterna di Villaricca, la risposta: “Non sono la vergogna di Napoli”

Sembrerebbe che la zuffa sia partita proprio durante le varie esibizioni. Al momento si disconoscono i motivi che hanno fatto scoppiare la rissa, ma pare siano stati coinvolti diversi clienti, molti dei quali sarebbero rimasti feriti. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Intanto la tiktoker partenopea ha pubblicato due video che sembrerebbero essere una risposta alle critiche ricevute in seguito a quanto avvenuto durante la serata. Non è mancato sui social chi ha commentato la vicenda sostenendo che in una situazione del genere “ci mancava solo la De Crescenzo”.

Rita sui social ha così pubblicato due video, in uno avvisa che non la smetterà di pubblicare i suoi contenuti e se la prende con chi segnala i suoi filmati: “We ancora dovete arrendervi, io esisto e do fastidio. Sono viva, che voi segnalate i video, io vivo lo stesso, mangio lo stesso e ho molti soldi. Indemoniati dovete finire nel fuoco, maledetti”. Nel filmato pubblicato il giorno successivo, invece, risponde a chi la definisce ‘la vergogna di Napoli‘, probabilmente riferendosi anche a quanto accaduto nel ristorante a Villaricca: “Dicono che io sono la vergogna di Napoli (…), mettetevi vergogna. Io sono una ragazza semplice, faccio i Tik Tok e mi diverto. Non sono un brutto esempio per Napoli, mi amano i bambini, le vecchiarelle e tutto il mondo”.

Il video di Rita De Crescenzo