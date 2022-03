0 Facebook Villaricca piange Giuseppe Placido, giovane di 31 anni: “Non ci sono parole” News 10 Marzo 2022 08:05 Di redazione 2'

Un’altra vita spezzata prematuramente, un’altra perdita per la comunità, una triste notizia sconvolge Villaricca: è morto un giovane di soli 31 anni. Si chiamava Giuseppe Placido, era residente nella zona di Marchesella.

Lacrime a Villaricca per Giuseppe Placido

Giuseppe purtroppo ha perso la sua battaglia più dura. Lottava da tempo contro una grave forma di leucemia che l’aveva colpito. Nonostante la tenacia e il coraggio con cui ha affrontato la malattia, non ce l’ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere e lui di soffrire. Lascia la madre e la sorella e la fidanzata con cui sognavano un futuro assieme.

La notizia della morte di Giuseppe Placido si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano. Tanti i messaggi di cordoglio in ricordo del giovane 31enne: “Hai lasciato un enorme vuoto dentro noi. Non ci sono parole, amico mio”, queste le parole degli amici. Lo ricordano tutti come un giovane pieno di vita e sempre disponibile ad aiutare chi ne avesse bisogno.

I funerali di Giuseppe Placido si terranno questa mattina presso la parrocchia di San Francesco D’Assisi a Villaricca.